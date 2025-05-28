ИТ-директором УрФУ назначен Алексей Сысков

В течение своей карьеры Алексей Сысков посвятил работу альма-матер, занимаясь развитием сетей, внедрением единой информационной системы и электронного документооборота. Под его руководством был создан центр обработки данных, а также реализованы мультимедийные аудитории и сервисы, ориентированные на студентов.