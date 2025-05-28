ИТ-директором УрФУ назначен Алексей Сысков

В Екатеринбурге ИТ-директором УрФУ был назначен Алексей Сысков. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале университета.
— 46-летний уроженец Пермского края, Алексей Сысков окончил радиофак УГТУ-УПИ (ныне институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ) в 2002 году, через десять лет защитил кандидатскую диссертацию в Бауманке, — сказано в сообщении.
В течение своей карьеры Алексей Сысков посвятил работу альма-матер, занимаясь развитием сетей, внедрением единой информационной системы и электронного документооборота. Под его руководством был создан центр обработки данных, а также реализованы мультимедийные аудитории и сервисы, ориентированные на студентов.
Ранее стало известно, что Борис Лозовский возглавил факультет журналистики УрФУ. В общей сложности он был деканом 30 лет.