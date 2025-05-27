Рэпер Big Baby Tape женится на возлюбленной после 10 лет отношений

Рэпер Big Baby Tape, настоящее имя которого Егор Ракитин, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии Анисимовой. С ней он начал встречаться еще до своей известности.
Молодые люди познакомились на первом курсе колледжа, где учились на разных направлениях. Музыкант раскрыл имя своей избранницы в 2023 году, а теперь в окружении близких друзей предложил ей стать его женой.
— Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты выйдешь за меня? — спросил артист, встав на одно колено перед девушкой с коробочкой с кольцом.
Избранница рэпера закрыла лицо руками и едва не заплакала от счастья. Она поцеловала Ракитина и тоже опустилась на колени перед ним. Свидетели начали аплодировать. Анисимова ответила «да». В социальных сетях пара поделилась кадрами помолвки.
Тем временем актриса Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу. Возлюбленный ей сделал предложение на фоне живописных гор во время их отдыха. Журналистка Ксения Собчак в свою очередь заявила о том, что вдохновила артистку на развод с ее экс-супругом, актером Павлом Прилучным.