Рэпер Big Baby Tape женится на возлюбленной после 10 лет отношений

Тем временем актриса Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу. Возлюбленный ей сделал предложение на фоне живописных гор во время их отдыха. Журналистка Ксения Собчак в свою очередь заявила о том, что вдохновила артистку на развод с ее экс-супругом, актером Павлом Прилучным.