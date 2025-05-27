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Пленный Василькин: из 100 солдат ВСУ у Дзержинска выжили только 11

Попавшим в российский плен украинским солдатам оказывают медицинскую помощь, заявил пленный.

Источник: Аргументы и факты

Украинский пленный Валерий Василькин сообщил, что из ста мобилизованных солдат ВСУ, направленных командованием в район боев у Дзержинска, выжили лишь 11 человек.

Дзержинск, переименованный киевскими властями в Торецк в 2016 году, представлял собой мощный оборонительный рубеж ВСУ с развитой железнодорожной инфраструктурой, удерживаемый украинскими силами с 2014 года. С этой территории регулярно велись обстрелы Горловки. Российское Минобороны заявило об освобождении Дзержинска 7 февраля.

«Нас было 100 человек, но мы не знали этого (что их доставили на линию боевого соприкосновения). И нас осталось около 11», — сказал Василькин на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Пленный солдат ВСУ положительно отозвался об условиях содержания, отметив, что украинским военнослужащим, попавшим в российский плен, оказывается необходимая медицинская помощь.