Пленный Василькин: из 100 солдат ВСУ у Дзержинска выжили только 11

Украинский пленный Валерий Василькин сообщил, что из ста мобилизованных солдат ВСУ, направленных командованием в район боев у Дзержинска, выжили лишь 11 человек.
Дзержинск, переименованный киевскими властями в Торецк в 2016 году, представлял собой мощный оборонительный рубеж ВСУ с развитой железнодорожной инфраструктурой, удерживаемый украинскими силами с 2014 года. С этой территории регулярно велись обстрелы Горловки. Российское Минобороны заявило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
«Нас было 100 человек, но мы не знали этого (что их доставили на линию боевого соприкосновения). И нас осталось около 11», — сказал Василькин на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Пленный солдат ВСУ положительно отозвался об условиях содержания, отметив, что украинским военнослужащим, попавшим в российский плен, оказывается необходимая медицинская помощь.