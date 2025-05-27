Ученые выяснили, что Мировой океан становится темнее

Более одной пятой Мирового океана стало значительно темнее за последние 20 лет, следует из исследования международной группы ученых. Работа опубликована в журнале Global Change Biology.
Согласно обнародованному исследованию, 21% Мирового океана подвергся потемнению с 2003 по 2022 год. Отмечается, что изменения особенно заметны в прибрежных зонах и в открытом океане.
Напомним, фотическая зона играет важную роль в жизни океана, поскольку именно там обитает до 90% всех морских организмов. Свет в этой зоне обеспечивает фотосинтез и управляет поведенческими циклами животных, а потемнение нарушает эти процессы.
Ученые выяснили, что на территории 9% океана глубина фотической зоны сократилась более чем на 50 метров.
На сегодняшний день существует несколько объяснений этого явления. В прибрежных зонах — повышенный сток с суши удобрений и органики. В открытом океане — повышение температуры поверхности и цветение водорослей.
Ранее ученые выяснили, что личинки саранчи появляются на свет с запасом еды.