Вспышки на Солнце вызовут магнитные бури на Земле 28 мая

Согласно информации, предоставленной лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 28 мая солнечные вспышки приведут к магнитным бурям на Земле.
Сообщается, что начиная с 28 мая ожидается увеличение скорости солнечного ветра, которое, по прогнозам специалистов, будет продолжаться в течение достаточно длительного времени.
«Предварительно, рост будет умеренным, до 600 километров в секунду, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700−800 километров в секунду», — отметили в лаборатории.
Ранее нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова дала советы при вспышках на Солнце и магнитной буре.