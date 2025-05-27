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Вспышки на Солнце вызовут магнитные бури на Земле 28 мая

28 мая начнет расти скорость солнечного ветра.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, предоставленной лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 28 мая солнечные вспышки приведут к магнитным бурям на Земле.

Сообщается, что начиная с 28 мая ожидается увеличение скорости солнечного ветра, которое, по прогнозам специалистов, будет продолжаться в течение достаточно длительного времени.

«Предварительно, рост будет умеренным, до 600 километров в секунду, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700−800 километров в секунду», — отметили в лаборатории.

Ранее нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова дала советы при вспышках на Солнце и магнитной буре.