Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Омска пожаловались, что услышали несколько «хлопков»

В Омске выясняют причины серии хлопков, которые предположительно услышали жители.

Источник: РИА Новости

ОМСК, 27 мая — РИА Новости. Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Поздним вечером 27 мая в Омске омичи начали сообщать в соцсетях о громких «хлопках» в ряде районов и поселков.

«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», — сообщила РИА Новости Ахвердиева.

Проверкой также по поручению губернатора региона Виталия Хоценко занимается министерство региональной безопасности Омской области и МЧС.