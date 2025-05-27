Жители Омска пожаловались, что услышали несколько «хлопков»

ОМСК, 27 мая — РИА Новости. Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Поздним вечером 27 мая в Омске омичи начали сообщать в соцсетях о громких «хлопках» в ряде районов и поселков.
«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», — сообщила РИА Новости Ахвердиева.
Проверкой также по поручению губернатора региона Виталия Хоценко занимается министерство региональной безопасности Омской области и МЧС.