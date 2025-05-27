Юрист Русяев: купание на пляжах с мазутом грозит штрафом до 500 рублей

Туристов в Анапе стали предупреждать, что купание на некоторых пляжах небезопасно. Если на пляже стоит табличка с предупреждением о запрете купания, то туристам грозит штраф.
Юрист Илья Русяев предупредил, что сумма штрафа может составить до 500 рублей. Игнорирование запрета — это административное наказание.
— Согласно статье 6.3 КоАП РФ, нарушение санитарных правил, выразившееся, в частности, в купании в загрязненной мазутом морской воде при наличии официального запрета Роспотребнадзора, влечет предупреждение штраф, — говорит NEWS.ru юрист.
Минимальная сумма штрафа для физических лиц — 100 рублей, а максимальная — 500 рублей.
Но для привлечения ответственности нужно зафиксировать нарушение документально. То есть, на берегу должна быть табличка с запретом, туриста нужно застать в воде и установить его личность.
Но из-за большого скопления людей на пляжах невозможно установить полноценный контроль за ситуацией. Так что применение статьи КоАП ограничено.
— В результате все сводится к личному выбору отдыхающих: рисковать здоровьем и нарушать запрет либо воздержаться от купания, — сказал юрист.