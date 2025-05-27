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Почти тысяча диких уголков. В Гомельской области составили перечень запрещенных для купания мест

Так, решениями горрайисполкомов определены 994 запрещенных для купания места. «Все данные находятся в открытом доступе, они опубликованы как на сайтах райисполкомов, так и на сайте областной организации ОСВОД», — пояснил Сергей Костюченко.

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 990 мест в разных районах Гомельской области занесено в перечень запрещенных для купания. Об этом рассказал главный специалист Гомельской областной организации общества спасания на водах Сергей Костюченко, сообщает БЕЛТА.

«Не будь этого зла, погибших было бы в разы меньше». В Гомеле спасатели на водах рассказали о причинах трагедий.

Так, решениями горрайисполкомов определены 994 запрещенных для купания места. «Все данные находятся в открытом доступе, они опубликованы как на сайтах райисполкомов, так и на сайте областной организации ОСВОД. В зависимости от ситуации в этот список могут вноситься коррективы», — пояснил Сергей Костюченко.

В областной организации ОСВОД напомнили, что всего в регионе к этому купальному сезону подготовлен 61 официальный пляж, а также четыре ведомственных. «Мы будем работать как в официальных и обустроенных местах отдыха, так и проводить совместные рейдовые мероприятия с представителями МЧС, МВД и другими субъектами профилактики на местах, не предназначенных для купания. Будем беседовать с людьми, обнаруживать и устранять созданные обстоятельства, которые могут привести к травмированию взрослых и детей. Это могут быть бесхозные лодки, различные плоты, которые приводят к несчастьям, трамплины, тарзанки и др. К сожалению, нередко даже после того, как мы их ликвидируем, их обустраивают снова, поэтому рейдовые выезды будут проходить на регулярной плановой основе», — заверил главный специалист. -0-