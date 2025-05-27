В ГУ МВД прокомментировали сообщение о мужчине с гранатой в Ростове

В Ростове-на-Дону полиция оперативно отреагировала на тревожный сигнал о возможной угрозе возле магазина с алкоголем. По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в дежурную часть поступило сообщение о мужчине с гранатой.