Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан с улучшением работы Telegram

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан и улучшения работы мессенджера Telegram в регионе.
Как отметила Захарова, ряд оппозиционных ресурсов Дагестана утверждали, что якобы заблокированный Telegram начал работать после ее прибытия в регион без прокси и VPN, а после того как она уехала, мессенджер заблокировался вновь.
«Завидую, у меня все работало не очень», — написала Захарова в своем Telegram-канале. При этом в ответ на публикации о том, что Telegram «разблокировался» после ее отъезда, отметила, что еще находится в Дагестане.
Ранее Захарова пригласила всех посетить Дагестан, поскольку «здесь культуры различных народов остаются и находятся в гармоничном сосуществовании».
Местные Telegram-каналы в Дагестане на днях сообщали, что после нескольких месяцев блокировки мессенджер Telegram вновь заработал в республике. С октября 2024 года пользователи в Дагестане и Чечне испытывают проблемы с доступом к Telegram, мессенджер на территории республик работает лишь через VPN или с помощью прокси-сервисов.