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Казахстанский футбольный клуб перенес матч из-за концерта Дженнифер Лопес

Матч должен был состояться 10 августа в Алматы.

Источник: Аргументы и факты

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» столкнулся с невозможностью провести свой домашний матч против «Жениса» на запланированную дату.

Изначально матч должен был состояться 10 августа в Алматы, однако в тот же день и на том же стадионе запланировано выступление американской поп-звезды Дженнифер Лопес.

Ранее руководство клуба заявляло о намерении добиваться отмены концерта, чтобы обеспечить проведение футбольного матча. Однако ситуация изменилась, и было принято решение перенести игру на более поздний срок.

В итоге матч «Кайрат» — «Женис» был перенесён на 21 сентября. Такое решение позволило избежать конфликта между спортивным мероприятием и концертом, обеспечив возможность проведения обоих событий без пересечений.

Ранее сообщалось, что в Сети появились мошеннические сайты, на которых предлагается приобрести билеты на «Суперкубок РФ по футболу» в Нижнем Новгороде.