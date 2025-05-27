Согласно сообщениям украинского издания «Страна», на территории Киевской области зафиксирован неожиданный прием сигналов белорусских радиостанций. Информация подтверждается местным населением.
Издание уточняет, что трансляция белорусских радиопередач была зафиксирована на частотах радиостанции «Блиц» (Белая Церковь) в ряде населенных пунктов Киевской области. Примечательно, что географически Белоцерковский район расположен южнее Киева, в то время как Республика Беларусь находится севернее украинской столицы.
В качестве подтверждения представлена аудиозапись радиотрансляции. В начальном фрагменте звучит музыкальная композиция «Мой куток» на белорусском языке, после чего запись воспроизводит голос диктора: «…всем, кто слушает Первый национальный канал белорусского радио. Сегодня вторник, 27 мая…».
Местные жители уверяют, ранее такого не было.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский обязан сделать все для завершения конфликта, иначе Украина попросту перестанет существовать.