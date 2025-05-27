«Страна»: в Киевской области заработало белорусское радио

Издание уточняет, что трансляция белорусских радиопередач была зафиксирована на частотах радиостанции «Блиц» (Белая Церковь) в ряде населенных пунктов Киевской области. Примечательно, что географически Белоцерковский район расположен южнее Киева, в то время как Республика Беларусь находится севернее украинской столицы.