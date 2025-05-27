Кеннеди-младший обсудил с Милеем альтернативу ВОЗ

Соединенные Штаты и Аргентина ведут переговоры о создании альтернативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший после встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Я провел продуктивный разговор с президентом Милеем о нашем совместном выходе из ВОЗ и создании новой международной системы здравоохранения», — отметил Кеннеди.
Он подчеркнул, что новая организация будет свободна от политического влияния и коррупции, основываясь на «золотом стандарте науки».
В январе текущего года бывший президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, обвинив организацию в требовании «несправедливо обременительных выплат». В феврале аргентинские власти также объявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, следуя примеру Соединенных Штатов.
Также Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что его страна располагает вескими основаниями не принимать новое соглашение в рамках членства во Всемирной организации здравоохранения.