Кеннеди-младший обсудил с Милеем альтернативу ВОЗ

Соединенные Штаты и Аргентина ведут переговоры о создании альтернативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший после встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.