Что можно и нельзя брать на ОГЭ и ЕГЭ: основные правила допуска к экзамену

Еще один обязательный предмет на госэкзаменах — это паспорт. Его советуют сложить в прозрачную папку вместе с остальными документами. При необходимости не возбраняется проносить с собой лекарственные препараты, если в них есть медицинская необходимость. Будет нужна подтверждающая справка. Нужно быть готовым, что все предметы будут проверять на входе. Справочные материалы предоставляются организаторами на месте.