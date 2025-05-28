Что можно и нельзя делать в Пахомов день 28 мая, который называют теплый день

Запрещено вытираться чужим полотенцем. Согласно приметам, можно было забрать себе проблемы другого человека. Не рекомендуется разбрасывать вещи. Предки верили, что это может обернуться финансовыми сложностями. Незамужним девушкам нельзя рассказывать про свои планы, так как они не реализуются.