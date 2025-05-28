Что можно и нельзя делать в Пахомов день 28 мая, который называют теплый день

Православная церковь 28 мая вспоминает святых Пахомия Великого, а также Пахомия Нерехтского. В народе принято отмечать Пахомов день. Вместе с тем есть еще одно название — теплый день. Считалось, что с названной даты устанавливалась теплая погода.
Что нельзя делать 28 мая.
Запрещено вытираться чужим полотенцем. Согласно приметам, можно было забрать себе проблемы другого человека. Не рекомендуется разбрасывать вещи. Предки верили, что это может обернуться финансовыми сложностями. Незамужним девушкам нельзя рассказывать про свои планы, так как они не реализуются.
Что можно делать 28 мая.
По традиции, было принято проводить генеральную уборку, заниматься бытовыми делами. Кроме того, 28 мая досеивали пшеницу и лен.
Согласно приметам, теплая погода обещает теплое лето. В том случае, если большое количества путины, то ждали жаркое лето.
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