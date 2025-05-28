Народный календарь. Что нельзя делать незамужним девушкам 31 мая

Православные 31 мая чтут память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Иулии и Матроны.
Считается, что в эту дату незамужним девушкам нельзя сидеть дома одним, так как иначе они никогда не найдут вторую половинку. Кроме того, запрещено сидеть под осиной, так как потом начнут ныть суставы.
Также 31 мая нельзя делать кисель из овса, иначе можно притянуть в дом негатив и заболеть. В этот день лучше сделать классический кисель, не используя овес.
Также в эту дату нельзя брать в руки расческу, с которой не убраны волосы. В старину считали, что сначала необходимо очистить ее, а после этого омыть святой водой. Только в таком случае ее можно использовать.
Приметы погоды:
Дуб перед ясенем лист пустит — лето будет засушливым.
Яблоня и рябина поздно зацвели — осень поздно наступит.
Кукушка долго и без остановки кукует — теплые дни скоро наступят.
Именины отмечают: Юлиан, Юлия, Богдан, Денис, Александра, Фаина, Андрей, Василий, Павел, Петр, Макар, Лев, Федор, Кристина, Клавдия, Давид, Изабелла.