День пофигиста и День любимой части тела: какие праздники отмечают в России и мире 28 мая

День любимой части тела появился как призыв ценить и любить свое тело, выделяя ту его часть, которая нравится человеку больше всего. В эту дату в социальных сетях делятся фотографиями своей любимой части тела. Этот праздник появился среди российских пользователей сети, а затем стал распространятся и в других странах. Этот день существует с целью побудить любить людей себя такими, какие они есть.