Календарь на 28 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

28 мая в мире вспоминают о проблеме, в реальность которой в XXI веке среднестатистическому жителю развитой страны может быть сложно поверить. Тем не менее она все еще остается актуальной — это проблема голода. Дата была учреждена по инициативе международных гуманитарных организаций, чтобы привлечь внимание к бедности, неравенству и отсутствию продовольственной безопасности в ряде стран. По данным ООН, в 2024 году с катастрофической нехваткой еды в мире сталкивались 1,9 млн человек. Этот день — напоминание о том, что голод не всегда выглядит как глава из учебника истории, и сегодня на планете остается много людей, для которых недоедание — каждодневная реальность.