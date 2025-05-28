Губернатор Глеб Никитин поблагодарил команду «Торпедо-Горький»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил «Торпедо-Горький» за блестящую игру.
«Красавцы!!! Сегодня наша команда “Торпедо-Горький” устроила настоящий праздник для всех болельщиков! В шестой встрече финальной серии плей-офф парни одержали победу над “Химиком” с символическим счётом 5:2! И впервые взяли Кубок чемпиона России!
Следил за всеми последними матчами, эмоции переполняли! Команда, спасибо за самоотдачу, мужество и волю к победе! Тренерский штаб и персонал клуба благодарю за профессионализм и преданность делу!
Этот успех — результат системной работы, правильной стратегии клуба, веры в молодых игроков и в наш стиль игры. МХЛ, ВХЛ… Мы должны добиться ещё одной победы, мы ждём Кубок Гагарина!!! Нижний и нижегородцы этого заслуживают!
Сегодня легендарный «Нагорный» был переполнен и стал местом невероятной энергии и эмоций. Здесь завоёван первый титул чемпионов ВХЛ. Спасибо, арена!" — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Добавим, что сразу после шестого финального матча Всероссийской хоккейной лиги Глеб Никитин принял участие в церемонии награждения нашей команды.