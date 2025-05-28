Губернатор Глеб Никитин поблагодарил команду «Торпедо-Горький»

Этот успех — результат системной работы, правильной стратегии клуба, веры в молодых игроков и в наш стиль игры. МХЛ, ВХЛ… Мы должны добиться ещё одной победы, мы ждём Кубок Гагарина!!! Нижний и нижегородцы этого заслуживают!