Стало известно, сколько раз «Акрон» и «Крылья» били по воротам в 30 туре РПЛ

Тольяттинский «Акрон» девять раз пробил по воротам «Локомотива» в Самаре. Четыре раза попал в створ. В итоге «красно-черные» уступили с крупным счетом 1:4 (12+). Единственный мяч за них забил Жилсон Беншимол.