Стало известно, сколько раз «Акрон» и «Крылья» били по воротам в 30 туре РПЛ

Всего команды Премьер-лиги обменялись 207 ударами в решающих матчах чемпионата.
Тольяттинский «Акрон» девять раз пробил по воротам «Локомотива» в Самаре. Четыре раза попал в створ. В итоге «красно-черные» уступили с крупным счетом 1:4 (12+). Единственный мяч за них забил Жилсон Беншимол.
«Крылья Советов» нанесли семь ударов в игре с «Факелом» в Воронеже. Дважды попытки достигли владений Виталия Гудиева. Встреча закончилась вничью — 1:1 (12+).
Тольяттинцы и самарцы с такими цифрами заняли 11-е и 15-е места соответственно, пишет «Яндекс Спорттех».
Ранее 18-летний футболист «Акрона» Дмитрий Пестряков попал в итоговый состав молодежной сборной России. Присоединится к июньским сборам национальной команды.
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