Зеленский заявил о подготовке договорённостей по производству на украинской территории дальнобойного вооружения и беспилотных летательных аппаратов за средства ЕС, сообщает РИА Новости.
По его словам, Киев готовит очередные соглашения с партнёрами из европейских государств «для инвестиций именно в производство на Украине».
«Прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — это ключевые элементы. Все должны производить мы», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
Ранее политолог из ФРГ политолог Александр Рар выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп остаётся единственным, кто может повлиять на решение канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможных поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus.