Минобороны: в Польше сохраняется военное присутствие США

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил сохранение военного присутствия американских сил на территории республики. Об этом пишет информационное агентство «Интерфакс».
Министр подчеркнул, что Польша занимает позицию наиболее надежного европейского партнера США, что гарантирует безопасность страны и позволяет не сомневаться в целесообразности размещения американского военного контингента на её территории.
Как пояснил Косиняк-Камыш, база ПРО в Редзиково имеет важное стратегическое значение. Он также указал на дислокацию американских военных и в других районах страны.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск открыто признался, что страна намерена заработать большие деньги на восстановлении Украины. Так, польские власти планируют расширить терминал в Славкуве в пять этапов, на что потребуется €1 млрд инвестиций.