Демографическая дурь: Как на Украине хотят поднять рождаемость за 1 тыс. долларов

В марте прошлого года в Верховной раде уже обсуждалась необходимость пересмотра суммы в сторону увеличения. В предложенном законопроекте даже прозвучала новая сумма — 384,5 тыс. гривен (около 750 тыс. рублей) за первенца. Впрочем, тогда инициатива была отклонена, а к текущему моменту и вовсе выродилась в очередной «пшик»: от текущих выплат новые, если их ещё примут, будут отличаться на 700 грн, или 17 долларов, или 1300 рублей по курсу.