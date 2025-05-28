В июне отпускные выплатят иначе. Как отдохнуть и не потерять в деньгах

— Стоит отметить, что ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по любому из оснований, кроме отпуска за работу во вредных или опасных условиях, можно получить авансом. В принципе многие вопросы можно решить по согласованию с работодателем. Бывает, что в компании есть внутренние правила, которые касаются дополнительных отпусков. Например, это может быть поощрением за успехи в работе, или такое право есть у определённых сотрудников. Так, разные меры поддержки получают работающие пенсионеры или молодые мамы. В целом же выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где нет праздничных дней и дополнительных выходных. В этом случае общий доход будет больше, — добавила Елена Кузнецова.