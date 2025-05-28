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Росавиация: в аэропорту Домодедово введены ограничения

Меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

Источник: Аргументы и факты

В воздушной гавани Домодедово установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены также в аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко также заявил, что вечером во вторник ограничения были введены в воздушной гавани Калуги. Меры также связаны с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC)», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на полёты были введены в пяти российских аэропортах.