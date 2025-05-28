Захарова ответила оппозиционным СМИ в Дагестане на критику ее рабочего визита

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила реакцию оппозиционных СМИ в Дагестане на свой визит в Махачкалу с «детским стишком».
По ее словам, она «с неподдельным интересом» узнала от них, что после ее прилета заблокированный Telegram стал работать без VPN, а после отъезда — «перезаблокировался опять». Дипломат заявила, что у нее «все работало не очень», и добавила, что еще не покинула территорию региона.
На предложение оппозиционных ресурсов «попросить власти заточить Захарову в башне Семи братьев и одной сестры» ради высоких технологий она ответила, что была бы рада «самозаточиться», потому что в республике ей понравилось, однако у нее очень много дел.
— Немного напоминает детский стишок «Где это видано, где это слыхано», — написала представитель МИД в Telegram-канале.
Захарова отметила, что во время двух дней в республике была окружена заботой и вниманием, а власти и жители влюбили ее и коллег-журналистов в Дагестан.
Накануне она прилетела в Махачкалу, где провела выездной брифинг по актуальным вопросам внешней политики РФ.
Мария Захарова ранее с иронией прокомментировала слова канцлера Фридриха Мерца и вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого ВСУ.