Захарова ответила оппозиционным СМИ в Дагестане на критику ее рабочего визита

По ее словам, она «с неподдельным интересом» узнала от них, что после ее прилета заблокированный Telegram стал работать без VPN, а после отъезда — «перезаблокировался опять». Дипломат заявила, что у нее «все работало не очень», и добавила, что еще не покинула территорию региона.