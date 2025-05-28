«Паровоз умчится прямо на границу»: кто из звёзд и политиков служил в погранвойсках

Солдат проявил себя во время службы с наилучшей стороны. Он дослужился до сержантского звания, а также был награждён медалью «За службу в пограничных войсках». Эта награда вручалась далеко не всем пограничникам, поэтому назвать данную медаль номинальной точно нельзя.