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Путин поздравил российских пограничников с праздником

Глава государства подчеркнул важность работы пограничников.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к пограничникам в честь их профессионального праздника и выразил благодарность за их службу Родине.

В своем видеообращении он поздравил личный состав и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России, а также выразил особую признательность ветеранам и всем, кто посвятил свою жизнь защите государственных границ.

Глава государства подчеркнул важность работы пограничников и пожелал им успехов, счастья и крепкого здоровья их семьям. Он отметил, что их служба является важной составляющей безопасности страны и требует высокого профессионализма и преданности.

В завершение своего обращения Путин поблагодарил всех за честную и верную службу Родине и народу, пожелав им дальнейших успехов и благополучия.

«Благодарю за честную, верную службу Родине и нашему народу. С праздником!» — сказал он.

Ранее Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, он поздравил его с днем тезоименитства (именинами).