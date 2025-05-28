Путин поздравил российских пограничников с праздником

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к пограничникам в честь их профессионального праздника и выразил благодарность за их службу Родине.
В своем видеообращении он поздравил личный состав и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России, а также выразил особую признательность ветеранам и всем, кто посвятил свою жизнь защите государственных границ.
Глава государства подчеркнул важность работы пограничников и пожелал им успехов, счастья и крепкого здоровья их семьям. Он отметил, что их служба является важной составляющей безопасности страны и требует высокого профессионализма и преданности.
В завершение своего обращения Путин поблагодарил всех за честную и верную службу Родине и народу, пожелав им дальнейших успехов и благополучия.
«Благодарю за честную, верную службу Родине и нашему народу. С праздником!» — сказал он.
Ранее Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, он поздравил его с днем тезоименитства (именинами).