В ВКО зарегистрированы случаи клещевого энцефалита и болезни Лайма

С начала эпидемиологического сезона в области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились уже около 3 тысяч человек, в том числе 765 детей. Иммуноглобулин для профилактики получили 92% пострадавших. Остальные не охвачены вакцинацией по различным причинам — позднее обращение, наличие прививки, личный отказ, противопоказания или укус вне эндемичной зоны.