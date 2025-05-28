Собянин: сбито четыре беспилотника, летевших на Москву

Российские военные сбили четыре беспилотных летательных аппарата, которые летели на российскую столицу, заявил мэр Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что на месте падения обломков аппаратов находятся экстренные службы.
«ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram.
В понедельник силы противовоздушной обороны неоднократно ликвидировали беспилотные летательные аппараты, летевшие на Москву.
Ранее Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны РФ отразили атаку четырёх беспилотников Вооружённых сил Украины.