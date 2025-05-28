С праздником, Петербург! Посмотрите, как сияла Северная столица в свой день рождения

В 22:00 на «Лахта Центре» включили праздничную подсветку. Небоскреб засветился в фиолетовых, красных и лиловых цветах. Наблюдать красочную «Лахту» можно до 04:00 28 мая.
Также в цветах российского триколора сегодня зажегся Дворцовый мост. На набережной собралось множество туристов и местных жителей, пришедших полюбоваться этим ярким зрелищем.
Отметим, что в этом году салютов и фейерверка по случаю 322-го дня рождения Петербурга не запланировано. Ранее в комитете по культуре «Фонтанке» сообщали, что салюты проводятся только в дни воинской славы, а фейерверки организовывались в рамках Фестиваля огня, который в настоящее время не проводится комитетом по туризму.