С праздником, Петербург! Посмотрите, как сияла Северная столица в свой день рождения

Отметим, что в этом году салютов и фейерверка по случаю 322-го дня рождения Петербурга не запланировано. Ранее в комитете по культуре «Фонтанке» сообщали, что салюты проводятся только в дни воинской славы, а фейерверки организовывались в рамках Фестиваля огня, который в настоящее время не проводится комитетом по туризму.