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С праздником, Петербург! Посмотрите, как сияла Северная столица в свой день рождения

Петербург 27 мая отмечает 322 года со дня основания. Фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел, как светился город в этот особенный для горожан день.

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В 22:00 на «Лахта Центре» включили праздничную подсветку. Небоскреб засветился в фиолетовых, красных и лиловых цветах. Наблюдать красочную «Лахту» можно до 04:00 28 мая.

Также в цветах российского триколора сегодня зажегся Дворцовый мост. На набережной собралось множество туристов и местных жителей, пришедших полюбоваться этим ярким зрелищем.

Отметим, что в этом году салютов и фейерверка по случаю 322-го дня рождения Петербурга не запланировано. Ранее в комитете по культуре «Фонтанке» сообщали, что салюты проводятся только в дни воинской славы, а фейерверки организовывались в рамках Фестиваля огня, который в настоящее время не проводится комитетом по туризму.