Если помогать, то только от души

Ради достижения победы люди трудятся не только на передовой, но и в тылу. Проект «Ты Не Один» с начала СВО всячески оказывает поддержку нашим бойцам.
Объединение создано в 2022 году Рачиком Оруджевым. Социальный проект поддержки Российского воинства «Ты Не Один» он совмещает со служением пономарем и руководством благотворительным сообществом «Радуйся» при храме Преподобного Сергия Радонежского в Гольянове.
За свои гражданские заслуги Рачик был награжден почетным знаком отличия «Волонтер Москвы».
— Моя добровольческая деятельность берет свое начало с 2016 года. Сперва я просто приходил в храм, помогал людям, чем мог. Потом начал служить здесь пономарем, дальше — по благословению настоятеля Петра Иванова при храме стал совмещать это с должностью руководителя сообщества «Радуйся». Весь мой путь добродетели начался именно с веры, — рассказывает Рачик. — У сообщества «Радуйся» есть много направлений поддержки нуждающегося в помощи населения. Но с начала СВО специфика нашей работы расширилась. В связи с этим появился мой проект «Ты Не Один». В названии «Не Один» — означает «с Богом».
По словам Рачика, в рамках его добровольческого проекта на фронт они поставляют необходимую военную технику, плетут маскировочные сети и костюмы, создают окопные свечи, проводят сборы средств вместе с прихожанами храма и другими людьми.
— Список того, что входит в наши посылки, огромен, все сразу и не перечислить. Но мы понимаем, что все объять невозможно. Поэтому концентрируемся на запросах бойцов. Если делаем что-то руками, то работаем на совесть. Потому что если помогать, то качественно, — говорит Оруджев. — Ведь если делать что-то, как говорится, для галочки, ничего хорошего не получится. Все должно идти от души.
Поэтому, как подчеркивает основатель проекта «Ты Не Один», среди добровольцев всегда ждут новобранцев. И это относится не только к военнослужащим.
— Мне не очень нравится слово «волонтер». Больше по душе «доброволец». Это слово ведь относится и к мирным жителям. Здесь главная суть — добрая воля, а потому всем, кто приходит к нам с искренним желанием помочь, мы очень рады, — рассказывает Рачик. — Я помню, раньше некоторые люди говорили, что не стоит тратить деньги на армию — лучше строить поликлиники, детские сады, школы… Конечно, это важно. Но все равно стоит понимать, что армия — один из столпов государства, его фундамент. Наши военные — это щит, оборона мирного неба. Сегодня они охраняют нашу страну. И благодаря президенту России Владимиру Путину люди по всему миру начинают понимать, что на самом деле происходит. От Уругвая до Америки, как в одной из моих песен: «И встают все народы по миру! И взметают наш флаг, как родной! Обращаю молитвы ко Богу: “Слава, Отче, за промысел твой!”.
СПРАВКА.
Рачик Оруджев, помимо служения в храме, занимается написанием песен, музыки и стихотворений. Последние композиции посвящены добровольцам, Родине и нашим солдатам. 27 мая Общероссийское движение «Народный фронт» вручило ему награду «Народный фронт. Все для победы» за помощь военнослужащим.