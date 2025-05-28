Если помогать, то только от души

— Мне не очень нравится слово «волонтер». Больше по душе «доброволец». Это слово ведь относится и к мирным жителям. Здесь главная суть — добрая воля, а потому всем, кто приходит к нам с искренним желанием помочь, мы очень рады, — рассказывает Рачик. — Я помню, раньше некоторые люди говорили, что не стоит тратить деньги на армию — лучше строить поликлиники, детские сады, школы… Конечно, это важно. Но все равно стоит понимать, что армия — один из столпов государства, его фундамент. Наши военные — это щит, оборона мирного неба. Сегодня они охраняют нашу страну. И благодаря президенту России Владимиру Путину люди по всему миру начинают понимать, что на самом деле происходит. От Уругвая до Америки, как в одной из моих песен: «И встают все народы по миру! И взметают наш флаг, как родной! Обращаю молитвы ко Богу: “Слава, Отче, за промысел твой!”.