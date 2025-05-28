Газ или пропал. Грозит ли России зависимость от Китая

Россия все больше ориентируется на Восток. Почти половину газа мы сейчас продаем в Китай. Немалую часть нефти — в Индию. Насколько надежны азиатские рынки? Что нас на них ждет?
Вице-премьер Александр Новак, сообщив о решении быстро достраивать «Силу Сибири — 2», уточнил, что проектирование и технико-экономическое обоснование уже готовы. Предстоит окончательно согласовать коммерческие условия. И вот тут — самое интересное. Возможно, цену газа для Китая привяжут… к внутренним российским тарифам, которые на 30−40 процентов ниже мировых! Впрочем, по порядку.
Тихая война.
Соглашение о поставках газа по «Силе Сибири — 2» подписали 8 мая 2015-го — 10 лет назад. Согласно договору, из Западной Сибири в Китай должны были поставлять 50 млрд кубометров газа в год. Казалось бы: строй трубу и качай. Но вмешался Казахстан.
— Казахи уже имели договор с Китаем на поставку 10 миллиардов «кубов» в год и предлагали объемы поставок увеличить, — рассказывает доцент РГУ нефти и газа имени Губкина Андрей Нефедов. — Поэтому разрешение на прокладку российской трубы через свою территорию они не дали — не хотели помогать конкурентам. В результате пришлось договариваться с Монголией. Договорились — газопровод построят через нее. А тут — СВО и санкции. Китайцев так прижали, что, например, их компания Wison New Energies, строившая модули для российского газового проекта «Арктик СПГ — 2», объявила о приостановке деятельности в России — испугалась. И с «Силой Сибири — 2» решили повременить.
Но тут пришел Трамп, началась война пошлин. Причем именно Китай пострадал больше всех: на его товары, поставляемые в США, пошлины — 30 процентов. И, похоже, это лишь начало.
— Китай попал в крайне сложную ситуацию. Сначала он «выезжал» на крайне дешевой рабочей силе. Даешь бывшему крестьянину три чашки риса в день — и он идет к тебе на фабрику, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Затем бывшие крестьяне превратились в горожан, стали покупать жилье, автомобили, стали средним классом и справедливо требуют высокой зарплаты. В итоге себестоимость, а значит, и цена китайских товаров растет. Да, они дешевле американских и европейских, но уже дороже таких же из Индии и Бангладеш. Второй удар: начинается СВО, Европа отказывается от российского газа. Китай снова страдает: Европа переходит на более дорогой СПГ — сжиженный природный газ, его закупки, а значит, и цены, растут. И вот Китай уже соревнуется за поставки СПГ с тем же Евросоюзом, пытаясь перекупать газовозы у американцев и русских. Дороже газ — выше себестоимость продукции, и снова растут цены.
Третьим ударом, как пояснил эксперт, стало введение американских пошлин. Благодаря им китайские товары на американском рынке — а он для Китая один из основных — стоят на 30 процентов дороже. Это значит, что покупают их реже. Доходы производителей снова падают. И что делать?
— Снижать зарплату — нереально: народ не поймет. Но уменьшать себестоимость товаров как-то нужно — чтобы сохранить объемы продаж. Как это сделать? Самый простой вариант — найти дешевые энергоносители. А где найти? Так в России. Во-первых, трубопроводный газ дешевле СПГ. Во-вторых, Китай может купить много. А чем больше поставки, тем ниже цена. В-третьих, конкурировать за российский газ с Европой уже не нужно — она сама от «Северных потоков» отказалась. Значит, России продавать газ по трубам особо-то и некому, а значит, и цену можно еще больше сбить, — пояснил Виктор Кудрявцев. — И вот товарищ Си предлагает Путину ускорить строительство «Силы Сибири — 2».
Доцент Андрей Нефедов уточняет важный момент:
— Нам тоже выгодно поставлять газ в Китай. Во-первых, газодобывающая инфраструктура требует постоянной эксплуатации. Скважины нужно поддерживать в тонусе: это дешевле, чем консервация и расконсервация. Во-вторых, магистральный газопровод позволит газифицировать многие районы Сибири. Газ дешевле и экологичнее угля, который сейчас там используется. Использование газа как минимум снизит затраты на отопление.
Низких цен не будет.
Александр Фролов, замгендиректора и аналитик Института национальной энергетики, уверен, что «газовое» сотрудничество с Китаем — для нас великое благо.
— Начнем с конца, то есть цен. Миф о том, что Россия будет продавать Китаю газ по внутренним ценам, запустило еще год назад британское издание Financial Times. Он появился в мае 2024 года, после визита Путина в Пекин, и с тех пор гуляет по мировой прессе. То ли источником у FT был какой-то официант, то ли официанта не так поняли, но внутренние российские цены для Китая — это бред, — пояснил эксперт. — Даже Белоруссия, состоящая в Союзном государстве, не получает газ по внутрироссийским ценам. А с Китаем у нас Союзного государства нет. Второй момент: внутренняя цена — это фактически себестоимость плюс небольшие затраты на модернизацию инфраструктуры. Допустим, в Китай поставляют газ по внутренней нашей цене. При этом у нас есть закон о вывозных пошлинах на газ: 30 процентов его рыночной (для потребителя) стоимости. Это что получается? Поставщик газа заплатит пошлину и будет гнать газ себе в убыток? Вы это представляете? Такое под силу только Financial Times.
Как пояснил Александр Фролов, на газовый рынок Китая мы хотели зайти еще в 19 90-х. Но первый контракт на поставку трубопроводного газа был заключен только в мае 2014-го. Почему именно тогда?
— Лишь в 2014-м стало окончательно ясно, что украинский — то есть основной — транзит газа в Европу, который обеспечивал 70 процентов европейских поставок, рано или поздно остановится, — пояснил политолог Евгений Мезенцев. — Вспомните: именно после 2014-го мы стали строить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — кстати, единственный, по которому в Европу сейчас идет наш газ. В эту же строку лег Китай: нужно было срочно деверсифицировать поставки. Спасибо Майдану.
Первый трубопроводный газ в Китай пошел лишь в конце 2019 года — по «Силе Сибири». А по «Силе Сибири — 2» он может пойти в 2027 году. По мнению Александра Фролова, китайский рынок крайне перспективен.
— Во-первых, китайский рынок растет: газа стране требуется все больше, потому что растет производство. Во-вторых, китайцы сами говорят, что никакого «энергетического перехода», как европейцы, они не планируют. В-третьих, рынок в Китае огромен, при этом китайцы реально платят, — пояснил эксперт. — Ну и, наконец, крайне важно: китайцы что говорят, то и делают. Их политика, и внешняя, и экономическая, не виляет. Это стабильная страна. А со стабильной страной куда проще работать.
По мнению Александра Фролова, говорить о зависимости России от Китая — странно.
— Да в мире уже очередь выстроилась — страны хотят в «зависимость» от Китая попасть. Катар и Казахстан просят купить у них побольше газа. Страны Средней Азии, Казахстан и Иран очень просят, чтобы именно через них проходил китайский транзит в Европу. Пакистан и страны Африки жаждут «зависимости» от китайского бизнеса: проще говоря, инвестиций, — рассуждает эксперт. — Все хотят сотрудничать с сильным и богатым: можно хорошо заработать.
Что касается зависимости политической, то, как считает эксперт, она, как и экономическая, всегда обоюдная.
— Да, продавая большую часть трубопроводного газа в Китай, мы становимся от него зависимы. А Китай от России разве нет? Наша страна уже сейчас занимает первое место по поставкам газа в Китай, а с запуском «Силы Сибири — 2» будет поставлять еще больше. Но вряд ли китайцы паникуют: мы теперь «в плену» у России! Разве сам Китай не зависит от экспорта в США? Очень зависит, поэтому и согласился на пошлины в 30 процентов. Но ведь и Штаты от поставок товаров из Китая зависят тоже, поэтому экономических связей не разрывают и открытую «горячую» вой ну против Китая не ведут.
А что Европа?
По мнению Виктора Кудрявцева, китайский рынок, увы, не может заменить европейский.
— Европа богаче. Во всяком случае, была до последнего времени. Для нас европейский газовый рынок всегда был премиальным, — пояснил эксперт. — Второй момент: где тесное экономическое сотрудничество, там и политическое влияние. Ведь Байден не зря взорвал «Северные потоки» — он хотел резко снизить влияние России на Европу. Поэтому возвращение на газовый рынок ЕС для нас — вопрос не только экономики, но и политики.
Евгений Мезенцев согласен:
— Россия всегда была евразийской державой, соединяющей Запад и Восток. У нас, объективно, интересы и в Азии, и в Европе.
Александр Фролов между тем уверен: вернуться на газовый рынок ЕС и продавать прежние объемы уже нереально.
— Во-первых, Европа газа потребляет все меньше. И дело не только в зеленой энергетике, дело еще и в деиндустриализации. Чем дальше, тем активнее производство из Европы уходит. Меньше производств — меньше нужно газа. Во-вторых, у нас серьезно ограничены газотранспортные мощности. Транзит через Украину прекращен. Польша наш газ из Ямала в Европу не пускает. Три из четырех веток «Северных потоков» взорваны. Осталась одна, но она не принята в эксплуатацию. Даже если закачать туда газ, поставок не будет — нужно пройти сертификацию.
По мнению Мезенцева, вопрос решится в нашу пользу.
— В Европе наблюдается, пусть и медленный, консервативный разворот. И этот разворот, как ни странно, связан в том числе и с газом, — считает эксперт. — Простой пример: Виктор Орбан. Почему он у власти с 2010 года? Потому что обеспечивает венграм более-менее приличный уровень жизни. Одна из главных причин — дешевый российский газ, который Венгрия получает через «Турецкий поток» и который делает венгерскую экономику конкурентоспособной. Теперь берем Германию — некогда самую благополучную страну ЕС. Она отказывается от дешевого российского газа. Ее экономика сначала буксует, а потом идет спад на 0,3−0,7 процента в год. В итоге Шольц теряет должность, а второе место на выборах в бундестаг занимает крайне правая «Альтернатива для Германии». Связка «сотрудничество с Россией — экономическая ситуация — политическая стабильность» работает.
СПРАВКА.
«Газпром» в 2024 году поставил в Китай по газопроводу «Сила Сибири» около 31 млрд «кубов» газа. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер. «Для 2024 года был предусмотрен контрактный объем в 30 млрд кубометров. Превышение плана было обеспечено досрочным, на месяц раньше, выводом магистрали на проектный уровень», — заявил Миллер. «Газпром» сейчас — крупнейший поставщик трубопроводного газа в Китай, он с большим запасом обошел Туркменистан. При этом объем поставок СПГ в Китай составил в прошлом году 8,3 млн тонн. По сравнению с 2023 годом — рост на 3,3 процента. Казалось бы: отлично. Но, по данным Главного таможенного управления КНР, стоимость импорта, несмотря на рост поставок, снизилась на 3,5 процента: до 4,99 млрд долларов. Вот так: поставляем больше, а зарабатываем меньше — Китай сбивает цену.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ:
— Китайцам очень нужна «Сила Сибири — 2», потому что США в любой момент могут обрезать им транзит энергоносителей танкерами. А Европа, введя 17-й пакет санкций против теневого флота, уже пытается это сделать — ведь наши танкеры ходят в основном в Китай. Экономически нас Китай закабалить не может — мы же не берем у него кредиты. Мы всего лишь покупаем его не самые хорошие автомобили. Причем по не самым низким ценам. Политически Китай на нас повлиять не может. Китайцы тысячи лет варились в собственном соку и свое экономическое могущество так и не научились переводить в политическую экспансию. Кого подчинил Китай? Кто его сателлиты? А нет таких. Сейчас вся Африка у Китая в долгу как в шелку, а за политическое влияние там борются почему-то главным образом Россия и Франция. Китай — нам не союзник, он даже Крым российским не признает! Китай — наш ситуативный партнер, и только.