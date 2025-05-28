Газ или пропал. Грозит ли России зависимость от Китая

— Начнем с конца, то есть цен. Миф о том, что Россия будет продавать Китаю газ по внутренним ценам, запустило еще год назад британское издание Financial Times. Он появился в мае 2024 года, после визита Путина в Пекин, и с тех пор гуляет по мировой прессе. То ли источником у FT был какой-то официант, то ли официанта не так поняли, но внутренние российские цены для Китая — это бред, — пояснил эксперт. — Даже Белоруссия, состоящая в Союзном государстве, не получает газ по внутрироссийским ценам. А с Китаем у нас Союзного государства нет. Второй момент: внутренняя цена — это фактически себестоимость плюс небольшие затраты на модернизацию инфраструктуры. Допустим, в Китай поставляют газ по внутренней нашей цене. При этом у нас есть закон о вывозных пошлинах на газ: 30 процентов его рыночной (для потребителя) стоимости. Это что получается? Поставщик газа заплатит пошлину и будет гнать газ себе в убыток? Вы это представляете? Такое под силу только Financial Times.