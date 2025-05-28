Руководитель пресс-службы Госдепартамент США Тэмми Брюс воздержалась от подтверждения информации о якобы отмене ограничений на дальность применения вооружений, поставляемых Украине. Об этом Брюс проинформировала во время регулярного брифинга для журналистов.
«Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это», — резко ответила глава пресс-службы Госдепа США.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о якобы полной отмене ограничений на дальность применения украинскими вооружёнными силами немецкого вооружения против целей на территории РФ. Мерц отметил, что аналогичные решения были приняты правительствами Великобритании, США и Франции.
В ответ на это заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал подобное решение как потенциально опасное и противоречащее усилиям по мирному урегулированию конфликта.