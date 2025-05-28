США не подтвердили отмену ограничений на дальнобойность оружия для Киева

Руководитель пресс-службы Госдепартамент США Тэмми Брюс воздержалась от подтверждения информации о якобы отмене ограничений на дальность применения вооружений, поставляемых Украине. Об этом Брюс проинформировала во время регулярного брифинга для журналистов.