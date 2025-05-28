Француз на сапе пересек границу РФ ради поиска родственников

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца гражданину Французской Республики, обвиняемому в том, что он в дневное время 19 мая 2025 года на сап-доске из Эстонской Республики незаконно пересек проходящую по Нарвскому водохранилищу государственную границу Российской Федерации без надлежащего разрешения и документов, дающих право въезда в Российскую Федерацию», — следует из официального сообщения.