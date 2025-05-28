Француз на сапе пересек границу РФ ради поиска родственников

Француз, который незаконно пересек государственную границу между Россией и Эстонией, отправлен под стражу на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца гражданину Французской Республики, обвиняемому в том, что он в дневное время 19 мая 2025 года на сап-доске из Эстонской Республики незаконно пересек проходящую по Нарвскому водохранилищу государственную границу Российской Федерации без надлежащего разрешения и документов, дающих право въезда в Российскую Федерацию», — следует из официального сообщения.
Задержали нарушителя российские пограничники на берегу водохранилища. Француз свой поступок объяснил сильным желанием жить в России. Это связано с тем, что якобы его приемная мать была родом из РФ. Вот он и решил найти родственников и восстановить с ними близкие связи.
В ходе общения с правоохранителями слова француза вызвали некоторое подозрения, особенно после того, как он сообщил, что недавно проходил психиатрическое лечение. В связи с этим была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.