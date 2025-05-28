«Лило и Стич» 2025 — возвращение всеми любимого монстрика, что известно о ремейке

Изначально Disney планировал выпустить фильм на Disney+, но после восторженных отзывов на тестовые показы решил сделать полнометражный кинотеатральный релиз. Трейлер собрал 158 млн просмотров за 24 часа, уступив только «Королю Льву». После того как билеты поступили в продажу, фильм стал лучшей предварительной их продажей в первый день среди всех фильмов с рейтингом PG в 2025 году. Во время съёмок в одном из производственных трейлеров вспыхнул пожар. Это стало одной из задержек, которые повлияли на сроки производства: между первоначальным анонсом и окончательным показом в кинотеатрах прошло почти семь лет. Роль старшей сестры Лило досталась Сидни Агудонг, что вызвало волну критики в соцсетях. Её смешанное филиппинско-европейское происхождение сочли недостаточно «гавайским» для персонажа. Актрису даже временно заменили, но позже вернули. В саундтрек ремейка вошли песни из оригинального мультфильма, включая Hawaiian Roller Coaster Ride и (You’re the) Devil in Disguise Элвиса Пресли. По данным на 26 мая 2025 года кассовые сборы фильма «Лило и Стич» за первые дни проката составили $183 млн в США и $341 млн по всему миру. На Rotten Tomatoes он получил 68% от критиков и 93% от зрителей.