30 градусов тепла ожидают в Самарской области днем 28 мая

Специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в среду. Подробностями поделились на своем официальном сайте.
Синоптики местного учреждения считают, что в губернии днем 28 мая будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха в Самарской области составит от +25 до порядка +30 градусов по Цельсию.
Представители Приволжского УГМС прогнозируют в губернии в среду днем юго-восточный ветер. Порывы достигнут примерно от 5 до 10 метров в секунду.
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