К Земле приближаются четыре крупных астероида

К Земле летят сразу четыре крупных астероида, каждый из них размером многоэтажный дом, сообщает Interesting Engineering.
В сообщении сказано, что диаметр самого маленького астероида составляет около 20 метров, а самого большого — почти 80 метров.
По данным NASA, данные небесные тела приблизились к планете в течение текущей недели. При этом они пролетят на большом расстоянии. Учёные считают, что они не представляют опасности для Земли.
Ранее сообщалось, что астероид 2024 YR4, летящий к Земле, может столкнуться с Луной.
Также стало известно, что NASA снизило вероятность столкновения крупного астероида 2024 YR4 с Землёй в десять раз.