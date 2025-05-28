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К Земле приближаются четыре крупных астероида

Каждый из астероидов размером с многоэтажный дом.

Источник: Аргументы и факты

К Земле летят сразу четыре крупных астероида, каждый из них размером многоэтажный дом, сообщает Interesting Engineering.

В сообщении сказано, что диаметр самого маленького астероида составляет около 20 метров, а самого большого — почти 80 метров.

По данным NASA, данные небесные тела приблизились к планете в течение текущей недели. При этом они пролетят на большом расстоянии. Учёные считают, что они не представляют опасности для Земли.

Ранее сообщалось, что астероид 2024 YR4, летящий к Земле, может столкнуться с Луной.

Также стало известно, что NASA снизило вероятность столкновения крупного астероида 2024 YR4 с Землёй в десять раз.