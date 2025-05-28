Росавиация: аэропорты Внуково и Жуковский прекратили прием и отправку рейсов

В то же время о новых атаках беспилотников сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, за период с 21:00 по московскому времени 27 мая до полуночи 28 мая средствами противовоздушной обороны страны было перехвачено и уничтожено 112 украинских дронов самолетного типа. Атаки были зафиксированы над территориями Брянской, Белгородской, Тульской, Курской, Орловской и Калужской областей. В Министерстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а все угрозы своевременно нейтрализуются силами ПВО.