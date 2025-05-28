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Росавиация: аэропорты Внуково и Жуковский прекратили прием и отправку рейсов

В российских аэропортах Внуково и Жуковском временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов на фоне последних событий в воздушном пространстве страны.

Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

В российских аэропортах Внуково и Жуковском временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов на фоне последних событий в воздушном пространстве страны.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации отметил, что все решения принимаются в соответствии с действующими регламентами и направлены на защиту пассажиров, экипажей и объектов транспортной инфраструктуры.

В то же время о новых атаках беспилотников сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, за период с 21:00 по московскому времени 27 мая до полуночи 28 мая средствами противовоздушной обороны страны было перехвачено и уничтожено 112 украинских дронов самолетного типа. Атаки были зафиксированы над территориями Брянской, Белгородской, Тульской, Курской, Орловской и Калужской областей. В Министерстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а все угрозы своевременно нейтрализуются силами ПВО.