Росавиация: аэропорты Внуково и Жуковский прекратили прием и отправку рейсов

Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.
В российских аэропортах Внуково и Жуковском временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов на фоне последних событий в воздушном пространстве страны.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации отметил, что все решения принимаются в соответствии с действующими регламентами и направлены на защиту пассажиров, экипажей и объектов транспортной инфраструктуры.
В то же время о новых атаках беспилотников сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, за период с 21:00 по московскому времени 27 мая до полуночи 28 мая средствами противовоздушной обороны страны было перехвачено и уничтожено 112 украинских дронов самолетного типа. Атаки были зафиксированы над территориями Брянской, Белгородской, Тульской, Курской, Орловской и Калужской областей. В Министерстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а все угрозы своевременно нейтрализуются силами ПВО.