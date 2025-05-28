Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века»

Халит Эргенч проведет почти два года за решеткой после того, как был признан виновным в связи с протестами в стамбульском парке «Таксим-Гези».
В 2013 году в Стамбуле прошел митинг против вырубки деревьев, который перерастает в массовые протесты против властей. В результате беспорядков погибли пять человек. Суд установил, что звезда «Великолепного века» давал ложные показания и имел информацию о другом обвиняемом, находящемся в бегстве. Эту новость прокомментировала поклонница турецких сериалов Ксения Бородина.
«Я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Интересно, что будет дальше с “Если король проиграет”, неужели остановят съемки?» — написала Бородина в социальных сетях.