Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века»

В 2013 году в Стамбуле прошел митинг против вырубки деревьев, который перерастает в массовые протесты против властей. В результате беспорядков погибли пять человек. Суд установил, что звезда «Великолепного века» давал ложные показания и имел информацию о другом обвиняемом, находящемся в бегстве. Эту новость прокомментировала поклонница турецких сериалов Ксения Бородина.