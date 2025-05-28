В аэропортах Внуково и Жуковский ограничили приём и выпуск воздушных судов

Временные ограничения установлены в воздушных гаванях Внуково и Жуковский, информирует Росавиация.
Пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко подчеркнул, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских самолётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», — написал он в Telegram.
Кроме того, по данным Росавиации, установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани Домодедово.
Ранее сообщалось, что ограничения введены в аэропорту Калуги.