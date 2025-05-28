Ученые объяснили, почему люди выбирают определенные профессии

Масштабное исследование немецких учёных подтвердило взаимосвязь между личностью человека и его профессиональным выбором. Специалисты Университета Мангейма в течение 12 лет анализировали данные 11 тысяч человек и пришли к выводу, что черты характера влияют не только на выбор сферы деятельности, но и на адаптацию к профессиональной среде, сообщает Journal of Organizational Behavior (JOB).
Исследование показало, что представители одной профессии часто обладают схожими чертами из «Большой пятерки»: открытостью, добросовестностью, экстраверсией, доброжелательностью и уровнем невротизма. Например, врачи и фармацевты демонстрируют практически идентичные личностные профили.
Ученые также выяснили, что со временем характер работника все больше приближается к типичному для его профессии. Если же личностные особенности сильно отличаются от коллег, высока вероятность смены работы.
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