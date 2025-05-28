Ученые объяснили, почему люди выбирают определенные профессии

Масштабное исследование немецких учёных подтвердило взаимосвязь между личностью человека и его профессиональным выбором. Специалисты Университета Мангейма в течение 12 лет анализировали данные 11 тысяч человек и пришли к выводу, что черты характера влияют не только на выбор сферы деятельности, но и на адаптацию к профессиональной среде, сообщает Journal of Organizational Behavior (JOB).