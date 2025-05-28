В четырех регионах РФ временно закрыли аэропорты

В четырех российских регионах в целях безопасности были введены временные ограничения на работу местных аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.
Приостановка функционирования авиагаваней зафиксирована во Владимире, Иванове, Костроме и Ярославле.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (Семязино), Иваново (Южный), Кострома (Сокеркино), Ярославль (Туношна)», — говорится в официальном сообщении.
Ранее в Росавиции сообщали, что в московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.