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В четырех регионах РФ временно закрыли аэропорты

В четырех российских регионах в целях безопасности были введены временные ограничения на работу местных аэропортов.

В четырех российских регионах в целях безопасности были введены временные ограничения на работу местных аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.

Приостановка функционирования авиагаваней зафиксирована во Владимире, Иванове, Костроме и Ярославле.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (Семязино), Иваново (Южный), Кострома (Сокеркино), Ярославль (Туношна)», — говорится в официальном сообщении.

Ранее в Росавиции сообщали, что в московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.