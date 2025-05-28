Расписание электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 1 по 6 июня

«В связи с проведением ремонтно-путевых работ на Октябрьской железной дороге с 1 по 6 июня 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, некоторые пригородные поезда на участке Москва — Клин — Москва будут отменены на всем маршруте следования, а часть электричек проследует укороченным маршрутом.
Часть пригородных поездов на участке Тверь — Лихославль — Тверь будет отменена на всем маршруте следования. Некоторые поезда на участке Калязин — Савелово — Калязин будут отменены на всем маршруте, а часть поездов проследует укороченным маршрутом.