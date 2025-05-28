В Иркутске обещают сильный ветер, дождь и +9 градусов 28 мая

Что касается остальных частей региона, то в горах может пройти дождь и мокрый снег. Восточного Саяна. А в центральных, южных, верхнеленских, Усть-Кутском, Киренском районах в утренние часы обещают грозы. Порывы северо-западного ветра будут достигать 17−22 м/с. Днём воздух прогреется до +20 градусов.