В Иркутске обещают сильный ветер, дождь и +9 градусов 28 мая

Погода в Иркутске 28 мая 2025 обещает дожди в сопровождении холодного, сильного ветра. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра в областном центре поднимется до +9 градусов.
Погода в Иркутске 28 мая 2025.
— Облачно, дождь, ветер северо-западный до 15 м/с, температура днем +7…+9, — поделились в метеобюро.
Что касается остальных частей региона, то в горах может пройти дождь и мокрый снег. Восточного Саяна. А в центральных, южных, верхнеленских, Усть-Кутском, Киренском районах в утренние часы обещают грозы. Порывы северо-западного ветра будут достигать 17−22 м/с. Днём воздух прогреется до +20 градусов.