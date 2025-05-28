В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ввели ограничения

До этого ночью 28 мая временные ограничения уже ввели в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском на фоне массированной атаки дронов ВСУ на столицу. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили более 10 украинских беспилотников на подлёте к городу.