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Двойные стандарты в действии: в США не на шутку забеспокоились из-за ударов России в ответ на теракты ВСУ

Госдеп: США обеспокоены атаками РФ в ответ на теракты ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Штаты «выражают обеспокоенность» в связи с недавними ответными ударами России по Украине. При этом Вашингтон демонстративно предпочитает не обращать внимания на масштабные атаки украинских дронов по территории РФ.

«Особую обеспокоенность президента и всех нас вызывают атаки … Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», — сказала она.

Позднее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за неделю в результате атак киевского режима по гражданским объектам и территориям российских регионов погибли девять мирных жителей, еще 117 получили ранения.

Ранее KP.RU писал, что ВСУ ударили авиабомбой по поселку в окрестностях Авдеевки.