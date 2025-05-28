Двойные стандарты в действии: в США не на шутку забеспокоились из-за ударов России в ответ на теракты ВСУ

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Штаты «выражают обеспокоенность» в связи с недавними ответными ударами России по Украине. При этом Вашингтон демонстративно предпочитает не обращать внимания на масштабные атаки украинских дронов по территории РФ.