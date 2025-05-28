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Ученые выяснили, что океан становится темнее

Международная команда исследователей выяснила, что более одной пятой Мирового океана (около 75 млн кв. км) стало значительно темнее за последние два десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Работа опубликована в журнале Global Change Biology (GCB). В ней говорится, что изменения глубины фотической зоны — области, куда проникает солнечный и лунный свет, — угрожают морским экосистемам по всему миру.

Фотическая зона играет ключевую роль в жизни океана: здесь обитает до 90% всех морских организмов. Свет в этой зоне не только обеспечивает фотосинтез, но и управляет поведенческими циклами животных. Потемнение нарушает эти процессы.

Согласно исследованию, 21% Мирового океана с 2003 по 2022 год подверглись потемнению. Особенно заметны изменения в прибрежных зонах и в открытом океане. В 9% океана глубина фотической зоны сократилась более чем на 50 метров.

В 2,6% — более чем на 100 метров, что эквивалентно потере огромных объемов светлого пространства, жизненно важного для морских обитателей. При этом около 10% поверхности океана, наоборот, стали светлее, что указывает на динамичность и сложность происходящих процессов.

Причины потемнения разнятся. В прибрежных зонах это повышенный сток с суши, включающий удобрения, органику и осадки, особенно после сильных дождей. В открытом океане — изменения в динамике цветения водорослей и повышение температуры поверхности, снижающее прозрачность воды.