Ученые выяснили, что океан становится темнее

Работа опубликована в журнале Global Change Biology (GCB). В ней говорится, что изменения глубины фотической зоны — области, куда проникает солнечный и лунный свет, — угрожают морским экосистемам по всему миру.
Фотическая зона играет ключевую роль в жизни океана: здесь обитает до 90% всех морских организмов. Свет в этой зоне не только обеспечивает фотосинтез, но и управляет поведенческими циклами животных. Потемнение нарушает эти процессы.
Согласно исследованию, 21% Мирового океана с 2003 по 2022 год подверглись потемнению. Особенно заметны изменения в прибрежных зонах и в открытом океане. В 9% океана глубина фотической зоны сократилась более чем на 50 метров.
В 2,6% — более чем на 100 метров, что эквивалентно потере огромных объемов светлого пространства, жизненно важного для морских обитателей. При этом около 10% поверхности океана, наоборот, стали светлее, что указывает на динамичность и сложность происходящих процессов.
Причины потемнения разнятся. В прибрежных зонах это повышенный сток с суши, включающий удобрения, органику и осадки, особенно после сильных дождей. В открытом океане — изменения в динамике цветения водорослей и повышение температуры поверхности, снижающее прозрачность воды.