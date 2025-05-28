Захарова поблагодарила Дагестан за оказанный приём

Напомним, Захарова во время брифинга в Дагестане указала на особое гостеприимство и добродушие народа республики. Она также отметила героизм дагестанцев, участвующих в спецоперации. Кроме того, Захарова прокомментировала реакцию дагестанской оппозиции на её визит в регион.