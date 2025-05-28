Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова поблагодарила Дагестан за оказанный приём

Официальный представитель МИД РФ отметила особое отношение дагестанцев к своей земле и культуре.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность властям и жителям Дагестана за оказанный приём. 27 мая она провела выездной брифинг в Махачкале, посвящённый актуальным вопросам внешней политики России.

Захарова отметила, что иностранные журналисты, которые побывали в республике, испытали чувство восторга.

«Мы все влюбились в эти места, в людей и их особое отношение к своей земле и культуре», — написала официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.

Напомним, Захарова во время брифинга в Дагестане указала на особое гостеприимство и добродушие народа республики. Она также отметила героизм дагестанцев, участвующих в спецоперации. Кроме того, Захарова прокомментировала реакцию дагестанской оппозиции на её визит в регион.