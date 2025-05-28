Захарова поблагодарила Дагестан за оказанный приём

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность властям и жителям Дагестана за оказанный приём. 27 мая она провела выездной брифинг в Махачкале, посвящённый актуальным вопросам внешней политики России.
Захарова отметила, что иностранные журналисты, которые побывали в республике, испытали чувство восторга.
«Мы все влюбились в эти места, в людей и их особое отношение к своей земле и культуре», — написала официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.
Напомним, Захарова во время брифинга в Дагестане указала на особое гостеприимство и добродушие народа республики. Она также отметила героизм дагестанцев, участвующих в спецоперации. Кроме того, Захарова прокомментировала реакцию дагестанской оппозиции на её визит в регион.