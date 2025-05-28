В России сократилось число абортов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Количество прерываний беременности в России в прошлом году составило чуть более 335 тысяч случаев, что почти на 25 тысяч меньше, чем в 2023 году, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.